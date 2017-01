Raúl Jiménez continua a despertar enorme interesse junto de clubes chineses , numa altura em que Luís Filipe Vieira se encontra naquele país asiático. Os encarnados só aceitam vender o jogador por 60 milhões de euros, a cláusula de rescisão, e o selecionador do México parece 'rezar' para que ninguém na China avance com aquela verba, desejando a permanência do avançado num futebol mais competitivo."O interesse [de clubes chineses] não me surpreende, sempre acreditámos que o Raúl [Jiménez] é um grande jogador. A sua polivalência dá-lhe a oportunidade de atuar como '9' ou no apoio ao ponta-de-lança. Oxalá se mantenha na Europa por mais tempo", desejou Juan Carlos Osorio, à chegada ao aeroporto da Cidade do México.