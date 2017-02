Ricardo Gareca, selecionador peruano, está "muito feliz" pela ascensão exibicional que André Carrillo tem vindo a apresentar ao serviço do Benfica. Em declarações a, refere "estar ao corrente da prestação" do avançado, assumindo que o bom momento do jogador o deixa satisfeito, pois é um daqueles elementos no qual tem demonstrado total confiança. Aliás, a imprensa peruana já anunciou que Gareca irá fazer, em breve, um novo périplo pela Europa, e ver o jogador do Benfica em ação é um dos objetivos da viagem ao Velho Continente.Recorde-se que Carrillo, embora na altura não viesse a apresentar um rendimento brilhante no Benfica, foi titular no duplo compromisso de apuramento para a Copa América, frente ao Paraguai e ao Brasil, no último mês de novembro. Algo que poderá voltar a repetir-se no próximo mês, nos jogos da seleção diante da Venezuela e do Uruguai.