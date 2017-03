Continuar a ler

Juan Carlos Osorio esteve recentemente, aliás, cerca de três semanas na Europa a observar os jogadores mexicanos que aqui atuam. O selecionador ainda não divulgou a convocatória para os próximos jogos de apuramento para o Mundial'2018, contra Costa Rica (24 de março) e Trinidad e Tobago (28).



Nesta época, recorde-se, Jiménez já participou em 25 jogos das águias, mas apenas em seis foi titular e leva apenas 828 minutos nas pernas. Juan Carlos Osorio esteve recentemente, aliás, cerca de três semanas na Europa a observar os jogadores mexicanos que aqui atuam. O selecionador ainda não divulgou a convocatória para os próximos jogos de apuramento para o Mundial'2018, contra Costa Rica (24 de março) e Trinidad e Tobago (28).Nesta época, recorde-se, Jiménez já participou em 25 jogos das águias, mas apenas em seis foi titular e leva apenas 828 minutos nas pernas.

O selecionador mexicano, Juan Carlos Osorio, admite estar preocupado com a fraca utilização de Raúl Jiménez no Benfica "Claro que nos preocupa a sua situação. Mas o facto de o Benfica ter investido tanto nele faz-me acreditar que entra nos planos para o futuro. Infelizmente, não joga muito, mas está sem dúvida entre os três melhores goleadores do futebol mexicano", disparou, em entrevista ao jornal espanhol 'Marca'.

Autor: Filipe Pedras