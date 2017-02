Continuar a ler

Para lá da visita à Invicta, Juan Carlos Osorio tem também nos planos uma ida a Lisboa, onde se reunirá com Raúl Jiménez, não estando prevista a observação in loco de qualquer partida do Benfica.



De resto, além do FC Porto-Juventus, Osorio e Baños observarão os jogos Real Madrid-Espanyol, Real Sociedad-Villarreal, Bayer Leverkusen-At. Madrid, Feyenoord-PSV Eindhoven, Granada-Alavés e Fiorentina-Torino. Para lá da visita à Invicta, Juan Carlos Osorio tem também nos planos uma ida a Lisboa, onde se reunirá com Raúl Jiménez, não estando prevista a observação in loco de qualquer partida do Benfica.De resto, além do FC Porto-Juventus, Osorio e Baños observarão os jogos Real Madrid-Espanyol, Real Sociedad-Villarreal, Bayer Leverkusen-At. Madrid, Feyenoord-PSV Eindhoven, Granada-Alavés e Fiorentina-Torino.

A Federação Mexicana de Futebol anunciou esta sexta-feira o plano de viagem pela Europa do selecionador Juan Carlos Osorio, num roteiro que tem passagem já certa por Portugal.Segundo os dados apresentados, Osorio viajará rumo ao Velho Continente na companhia de Santiago Baños, diretor desportivo das seleções nacionais, e na terça-feira estará no Estádio do Dragão, para seguir o FC Porto-Juventus. Nessa partida, o técnico espera ver em ação os três mexicanos dos dragões (Miguel Layún, Jesús Corona e Héctor Herrera).

Autor: Fábio Lima