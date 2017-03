Continuar a ler

Estando o clássico com o FC Porto agendado para dia 1 de abril, muitos destes elementos do plantel voltarão a Portugal dois dias antes daquele que é apontado como um dos jogos da época, o que permitirá ao técnico efetuar apenas um treino com o grupo completo. Neste particular, Ederson, Carrillo e Jiménez voltam a ser os mais prejudicados, pois com jogos agendados para dia 29 deste mês voltarão ao Seixal apenas a 30, na antevéspera do encontro com o rival da Cidade Invicta.Dos internacionais estrangeiros do Benfica, o primeiro a voltar é Lindelöf, que no bilhete do regresso tem escrito Funchal. O internacional sueco, de 22 anos, vai defrontar a Seleção Nacional num particular agendado para o dia 28 de março que se vai disputar no renovado Estádio dos Barreiros. Apesar de regressar a solo nacional mais cedo, o defesa só vai voltar a trabalhar sob as ordens de Rui Vitória no centro de estágio do Seixal no dia 29, ou seja, dois dias antes do clássico. Refira-se que o central também já conquistou o estatuto de titular na respetiva seleção, mas é muito pouco provável que cumpra os 90 minutos frente a Portugal, pois o selecionador, Janne Andersson, deve aproveitar para fazer experiências.