O scout do Benfica, José Boto, encontra-se na lista de prioridades do Shakhtar Donetsk para o reforço da estrutura de observação do emblema ucranino na próxima época. De acordo com informações recolhidas por, os números apresentados pela equipa de Paulo Fonseca são muito tentadores e José Boto poderá mesmo rumar à Ucrânia em 2018/19, após 7 anos de ligação ao Benfica.