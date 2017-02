Continuar a ler

Consulte os resultados e marcadores da prova. O Benfica passa agora a somar 45 pontos, menos 2 do que o líder Sporting, que apenas jogam no domingo, ante o CS São João.Consulte os resultados e marcadores da prova.

O Benfica superou este sábado, fora de casa, o Sp. Braga, por 6-3, em partida da jornada 18 do campeonato nacional de futsal. Um triunfo claro, que as águias bem podem agradecer à atuação inspirada de Rafael Henmi.O japonês, de 24 anos, foi o grande dinamizador da turma da Luz, apontando quatro dos seis golos dos encarnados - aos 4', 10', 14' e 27'. Para lá de Henmi, marcaram ainda Ré (22') e Bruno Coelho (40'). Do lado contrário, Eli foi a figura, ao marcar os três golos dos minhotos.

