Luisão foi às lágrimas com a homenagem da equipa no final do jogo

O pai de Luisão, presente em Portugal de propósito para esta cerimónia, também toma a palavra. "Satisfação muito grande ver onde chegou o nosso atleta. Muito felizes por participar nesta homenagem. Gostamos muito dessa homenagem", disse Mário Luís., a mulher do defesa toma a palavra. "É uma grande história de amor. Costumamos dizer que é um triângulo amoroso, entre nós dois e o Benfica", disse- Está terminada a homenagem ao capitão.- António Veloso entrega à família de Luisão uma lembrança.Segue-se uma foto de família."O primeiro foco é o título mais próximo, que é o campeonato. Depois Taça e Liga dos Campeões. Ontem demonstrámos que estamos todos empenhados e é o grande sonho"- "Foram tantos momentos, se eleger um vou escolher muitos esquecer outros. Mas destaco todas as vezes que passamos no túnel, o caminho para o treino, o abraço às minhas filhas...""Que me recorde não houve proximidade. Houve propostas como surge aqui no Benfica, mas o principal foco era a conversa que tinha olho no olho com o presidente do Benfica"."Sinto-me muito feliz aqui"."Assim como quando saí do Brasil com um sonho, metas e objetivos. Talvez por estar perto dos 36 anos perguntam isso, mas o Luisão é jogador de futebol. Tenho metas de futuro, mas o meu foco total hoje é dentro do campo."Sobre as palavras de Ederson, LFV não quer apontar cenários. "É possível. Ainda há pouco renovou, tem mais cinco anos e é isso que pensamos. Vivemos o momento, não podemos pensar o que será daqui a cinco anos"Questionado sobre a possibilidade que houve de Luisão ter saído no final da temporada, Vieira foi claro. "Quem conhece o Benfica e como o balneário funciona, essa pergunta nem se justifica. Ficou bem demonstrado ontem"."A festa é dele, não minha. Sempre o vi em campo, não o posso ver noutro lado. Acredito que tem condições e qualidade para continuar a jogar na Luz, mas isso compete àquele senhor que está ali e ao Luisão. De certeza que vai continuar no campo. Mas mesmo que não jogue continuará a ser o capitão. Se tenho mais três anos de mandato, ele vai continuar comigo".. Luisão, por seu turno, também deu uma lembrança ao presidente, dando-lhe também a braçadeira de capitão que utilizou no jogo de ontem."Estou muito grato. Queria agradecer ao Rui Costa, que está ali, principalmente ao nosso presidente, que me foi buscar ao Brasil ainda menino. Fiz 500 jogos mas se não fosse o senhor se calhar ao final do primeiro já tinha ido embora", recordou ainda o capitão."Jogar é muito mais fácil. Ao longo destes 14 anos, o Benfica fez parte da minha vida. Ao entrar por aquela sala e ver estas pessoas que ajudam, tantos craques, faz-me sentir um abençoado, profissonal e pessoalmente. Há 14 anos começou esta relação com o Benfica e próximo disso também com a minha esposa. O Benfica dá-me alegrias, conquistas e privilégios. A minha esposa deu-me amor, carinho e duas filhas lindas. Gostaria de agradecer a Deus e todos os adeptos e companheiros, aos treinadores que passaram pela minha carreira e funcionários", apontou.- "E, para dizer às pessoas, que às vezes têm memória curta, as pessoas têm de compreender que temos memória e planeamos o futuro. No futuro vamos continuar contigo a vestir a camisola. Ele sabe o que conversámos há meses e sabe que aqui quando se aperta a mão, é como se estivesse assinado. Não sei se vais atingir os 513, 530, não sei, mas contamos contigo no futuro. Tanto como jogador, como homem e pelo que representas para o Sport Lisboa e Benfica. Continuarás a ser o meu companheiro nesta caminhada"- "Falar do Luisão, tem aquela palavra que se costuma dizer. É o meu 'companheiro' nesta caminhada. Conheci o Luisão quando ele jogava numa equipa chamada Juventus. Era presidente do Alverca e fui com o Couceiro ver uns jogadores ao Brasil. Um deles era o Luisão, mas não vale a pena dizer por que não o levei. Passado uns anos concretizou-se. No princípio sei que não foi fácil aceitar o que era o Benfica. Hoje é uma das memórias vivas. Essas dificuldades, de ter de andar com a mala às costas, fez criar um grande amor. Foi assim que chegámos aqui e ele viu isso tudo. Além de ser um grande capitão, é um grande homem. Tem sido daqueles que tem uma ligação forte ao que é o Benfica. Com alegria imensa vejo que chegou aos 500 jogos", referiu.- Luís Filipe Vieira assume a palavra.- É exibido um vídeo com a carreira do capitão encarnado, acompanhado por declarações do próprio brasileiro.- Luisão acaba de entrar na sala, sendo surpreendido pela presença dos pais e da mulher neste evento.- Vítor Paneira, Calado, Petit, entre outros, são alguns dos antigos capitães dos encarnados presentes nesta cerimónia.- Um evento com a presença do defesa e do presidente Luís Filipe Vieira, assim como alguns ex-capitães, que decorre na Sala dos Campeões Europeus, no piso 1 do Estádio da Luz.- Um dia depois de ter disputado o seu 500.º jogo com a camisola do Benfica, Luisão é homenageado pelo Benfica, numa cerimónia que pode seguir em direto no nosso site.

Autor: Fábio Lima