Segundo foi possível apurar junto de outras fontes, as declarações de Rui Gomes da Silva não foram uma surpresa, dadas as suas ambições para, no futuro, avançar com uma candidatura para a presidência quando Luís Filipe Vieira sair."Tem uma agenda própria que nem sempre coincide com os interesses do clube", foi dito a. Houve ainda quem recordasse que "quando a bola não entra, os opositores fazem-se escutar e, à partida, terá sido esta estratégia" do advogado, ao explorar o mau momento, de forma a posicionar-se à sucessão do atual líder.As críticas feitas aos corpos sociais também são encaradas com relativa naturalidade, pois são vistas como uma arma de arremesso. "Possivelmente é por isso que saiu", disseram-nos, lembrando que Luís Filipe Vieira defende sempre uma política de comunicação centralizada, de forma a passar a mensagem sem ruído. Aliás, os responsáveis encarnados têm sido aconselhados a não fazer quaisquer comentários sobre a vida do clube e isso é, naturalmente, válido para as declarações de Rui Gomes da Silva.Não foi possível apurar se o antigo ministro pretendia personalizar o ataque em qualquer vice-presidente, mas as críticas a Rui Costa não deixam dúvidas. "É uma forma de criar polémica em torno de um tema forte. É uma arma normalmente utilizada pelos candidatos políticos, e todos conhecemos bem a experiência que ele tem neste capítulo", disseram-nos fontes do clube.