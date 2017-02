Continuar a ler

O antigo jogador dos encarnados aponta ainda outra causa para a atual crise de resultados no Benfica. "Joguei durante muitos anos e sei que o mês mais complicado é o de janeiro, quando já existe um acumular de muitos jogos e de cansaço. Quando eu jogava era o que mais custava a passar", lembrou Simão.



De resto, o ex-futebolista elogia o treinador Rui Vitória, sobretudo pelo "excelente trabalho" que desenvolveu na fase inicial, "quando o Benfica tinha vários lesionados", durante a qual "teve o mérito de encontrar soluções" para as ausências de alguns jogadores importantes.



"Curiosamente, agora que Rui Vitória tem o plantel todo disponível, não se vê o Benfica que víamos antes. Espero que o facto de ter todos os jogadores disponíveis se torne uma mais-valia, até porque têm muita qualidade. Além disso, acredito que o treinador, que tem promovido alguma rotação, vai deixar de o fazer e pôr a jogar sempre os mesmos", observou Simão Sabrosa, para quem "é importante que o Benfica, internamente, detete as causas que levaram a este momento de intranquilidade".



Quanto à contratação do médio brasileiro Felipe Augusto ao Rio Ave não o surpreende: "É um bom jogador, com qualidade, que fez uma boa primeira meia volta. O Benfica precisa de médios que possam permitir aos que jogam habitualmente 'respirarem' um pouco. Os que foram utilizados na primeira volta acabaram por não ter influência e era sempre Pizzi, Pizzi, Pizzi... O André Horta ora jogava, ora lesionava-se e acabou por perder continuidade. É sempre bom ter jogadores que sejam mais-valia para a equipa."



Já quanto ao clássico entre FC Porto e Sporting, no sábado, que é também do interesse do Benfica, Simão analisou o momento das duas equipas. "Querem apertar o Benfica ainda mais, vai ser um jogo interessante, o FC Porto não fez um bom jogo com Estoril, mas acabou por ganhar, que era o fundamental, enquanto o Sporting fez uma boa primeira parte com o Paços de Ferreira, mas na segunda mostrou alguma intranquilidade, o que não é normal", concluiu.

Simão Sabrosa, antigo capitão do Benfica, atribuiu esta quinta-feira a causa da quebra de rendimento do Benfica nas últimas semanas ao cansaço acumulado por Pizzi e ao facto de os adversários saberem que a fase de construção passa toda pelo médio."O Pizzi fez o 13.º jogo consecutivo no Bonfim, é normal o cansaço, que é mais físico do que psicológico, porque ele tem marcado muitos golos. Há outro fator que é o de as equipas adversárias estudarem melhor o Benfica e saberem que a fase de construção passa toda pelo Pizzi, que passou a ter menos liberdade e a sofrer marcações mais 'em cima', a juntar ao cansaço com o acumular de minutos nas pernas", explicou o ex-internacional português durante o lançamento da segunda edição da 'Liga NOS PlayStation', no Centro Comercial Colombo, em Lisboa.

Autor: Lusa