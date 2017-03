Simão Sabrosa acredita que o Benfica vai enfrentar dificuldades na deslocação ao reduto do Borussia Dortmund , mas mostra-se esperançoso na obtenção de um bom resultado, isto depois do triunfo por 1-0 alcançado na primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões."Não vai ser nada fácil, mas acho que o Benfica está preparado para este grande desafio e vai marcar golos lá", indicou o ex-jogador, esta segunda-feira, no Salão Internacional do Sector Alimentar e Bebidas (SISAB), evento no qual esteve presente.E se o atual comentador televisivo está confiante no sucesso encarnado na liga milionária, os prognósticos para o vencedor do campeonato português também recaem sobre o conjunto de Rui Vitória. "Se o Benfica mantiver este nível vitorioso, será difícil o FC Porto sagrar-se campeão", admitiu Simão, que acredita que a luta entre os dois clubes vai durar até à última jornada.

Autores: José Araújo