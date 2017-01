Simón Ramírez está cada vez mais integrado nos trabalhos da equipa B encarnada e, em breve, poderá ter as primeiras oportunidades para se mostrar sob o comando técnico de Hélder Cristóvão.Contratado ao Huachipato por 700 mil euros, o lateral-direito chileno, de 18 anos, tem aproveitado estes primeiros tempos no Seixal para se adaptar ao estilo de jogo da equipa e aos novos companheiros, e a resposta, essa, tem sido positiva. No fim de semana, por exemplo, o internacional sub-20 não foi convocado, mas esteve na Cova da Piedade a assistir à vitória por 2-1. Em breve, sabe Record, Ramírez terá a primeira oportunidade.