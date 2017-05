O Benfica realizou esta quarta-feira de manhã um treino no Estádio Nacional, palco da final da Taça de Portugal agendada para domingo, frente ao V. Guimarães. Rui Vitória contou com todo o plantel, à exceção de Jardel que sofreu uma entorse do joelho esquerdo com lesão do ligamento lateral interno e terminou a época mais cedo.No sábado, o treinador e um dos jogadores dos encarnados voltarão ao Jamor para a conferência de imprensa de antevisão do jogo.

Autor: Vanda Cipriano