Entre os três jogadores que ficaram no pódio da última Bola de Ouro – Cristiano Ronaldo venceu, com Messi em segundo lugar e Neymar na vaga do bronze –, só o internacional argentino ultrapassa a marca de Pizzi, assim o camisa 21 venha a ser utilizado em Setúbal, pois está a um jogo do CR7. Afinal, o craque do Barcelona fecha o ano de 2017 com 64 jogos nas pernas: 38 na liga espanhola, mais 7 na Taça do Rei, 10 na Champions e 2 na Supertaça de Espanha. Pela seleção, acrescentou ainda mais sete.Já Neymar cumpriu ‘apenas’ 55 partidas, apesar de ter trocado o Barcelona pelo PSG no último verão. O avançado encerra, desta forma, o ano com 17 jogos no campeonato espanhol, 14 na Ligue 1, uma dezena na Liga dos Campeões e 6 na Taça do Rei. Pela seleção canarinha, somou ainda mais oito encontros.

Autores: Valter Marques e Pedro Ponte