Para Domingos Soares de Oliveira, o Benfica tem de aumentar a capacidade de segurar futebolistas para, no futuro, pensar em voos mais altos a nível internacional, em especial em atingir o sonho de vencer a Liga dos Campeões.

"A tendência ao nível da equipa de futebol é a seguinte: se conseguirmos aumentar a retenção dos atletas no Benfica, com dois jogadores a lutar pela mesma posição, podemos pensar em ganhar a Champions League", afirmou o administrador da SAD encarnada à BTV, numa entrevista a assinalar os 14 anos do Estádio da Luz.

Soares de Oliveira recordou que vários dos principais craques da atualidade no futebol europeu estiveram no clube "não há muito tempo". "Estamos a pensar no que podemos fazer para continuar a atraí-los, mas sobretudo retê-los", explicou.

A ideia é depois "investir nas capacidades físicas individuais de cada atleta". "Sou crente que as capacidades físicas dos atletas vão melhorar e os recordes vão ser batidos, isto porque vai haver mais conhecimento. Se aplicarmos isto no Benfica, vai ajudar-nos no desenvolvimento. Isto sempre a pensar no exportação da marca Benfica, porqure queremos ser uma referência mundial", garantiu.