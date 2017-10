Numa longa entrevista à BTV a propósito do 14.º aniversário do Estádio da Luz, Domingos Soares de Oliveira abordou também o futuro do futebol português."Já houve momentos de tensão entre clubes e momentos em que os clubes conseguiram falar. Hoje encontramos pessoas nos nossos concorrentes com quem conseguimos falar e outros que não. No momento atual não é possível, mas haverá uma altura em que será possível que os três clubes grandes se possam juntar à mesa e conversar. Depois há outros players. Na componente das transmissões televisivas que são os operadores. Os grandes operadores de telecomunicações conseguiram chegar a um acordo entre eles sobre os valores a pagar aos clubes. Seja pelo lado dos clubes ou do lado das telecomunicações houve momentos em que se conseguiu ter sentido de estado. Se os clubes, a Liga de Clubes, a Federação Portuguesa de Futebol e os operadores se sentarem à mesa todos teremos a ganhar, pois conseguiremos sair lá para fora. No ranking da UEFA, o Benfica está a rondar o top 10, mas em termos de visibilidade está em 15.º ou 17.º", afirmou o administrador-executivo da SAD encarnada."Os nossos adeptos virão sempre ao Estádio da Luz. Só poderemos dar um salto qualitativo até em termos de jogadores, a Liga NOS tem de ser vista lá fora e ir buscar dinheiro lá fora. Quase 80 por cento das receitas do Benfica vêm de fora de Portugal", sublinhou.