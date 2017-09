Domingos Soares de Oliveira garante que a estratégia do Benfica "não vai ser colocada em causa por dois ou três maus fins-de-semana". "Fizemos uma aposta na formação desde 2013 e os resultados estão à vista, mas isto não quer dizer que se ganhe sempre", sublinhou o administrador executivo da SAD, numa entrevista concedida esta segunda-feira à RTP3 na qual afirmou que as águias são "o clube com maior poder de investimento".O aumento das despesas também foi comentado pelo gestor, de 57 anos, assustado com o crescimento da massa salarial dos jogadores: "No Benfica pagamos salários entre os 3.600 e os dois milhões de euros, mas, em Portugal, há jogadores a receberem mais de cinco milhões. Pelo que vimos este verão a tendência é para aumentar, pois o futebol tem um efeito cascata. Desta forma podemos aumentar as vendas, mas será mais difícil manter os jogadores."A terminar, Domingos Soares de Oliveira não deixou de enviar uma farpa aos rivais Sporting e FC Porto. "Temos um grande contrato televisivo com 400 milhões de euros para 10 anos. Sei de sociedades que já utilizaram estas receitas para se financiarem, mas nós não o fizemos", atira, admitindo esta possibilidade apenas num cenário: "Se o fizermos será para antecipar as dívidas bancárias."

Autor: Pedro Ponte