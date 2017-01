Continuar a ler

Besiktas fez o mesmo esta época



Se alargarmos as contas a todas as competições, esta é a segunda vez esta temporada que o Benfica sofre três golos e... não perde. A outra sucedeu na Turquia, diante do Besiktas, numa partida na qual se verificou precisamente o inverso do que se viu esta tarde na Luz. Em Istambul, o Benfica esteve a vencer por 3-0 e acabou por permitir a igualdade turca...

Mais de três anos depois, o Benfica voltou a sofrer três golos numa partida de competições caseiras onde não perdeu. E, tal como diante do Boavista esta tarde , esse mesmo encontro chegou ao final dos 90 minutos com uma igualdade a três. A última vez que tal sucedera foi em 2013, a 9 de novembro, num dérbi da Taça de Portugal diante do Sporting, isto num jogo que acabou resolvido no prolongamento, depois de também se ter verificado uma igualdade a três aos 90 minutos. Na altura, no tempo extra, os encarnados venceram por 4-3, graças ao 'tal' golo de Luisão.Recorde-se que os leões foram também a última equipa a marcar três golos ao rival na Luz, sendo que neste caso numa partida da temporada passada, na qual venceram por 3-0.

Autor: Fábio Lima