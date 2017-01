O Pachuca, do México, recusou uma oferta de 20 milhões de euros pelo atacante Hirving Lozano. O diretor desportivo do clube, Marco Garcés, não diz de quem é a proposta, mas confirma a abordagem do Benfica, por intermediários, e dá conta do interesse do PSV Eindhoven.

Garcés, citado pela ESPN, adiantou que Gabriel Moraes, empresário do jogador, de 21 anos e que atua preferencialmente no lado esquerdo, reuniu-se com os dirigentes do Pachuca, apresentando propostas.

