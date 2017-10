Continuar a ler

Souness considera que "foi um privilégio treinar um clube como o Benfica" e revela que fasquia de colocar a equipa a lutar pelo título com o FC Porto era uma utopia. E aí mete os árbitros ao barulho."Nunca iríamos ser campeões. Podíamos conseguir ficar mais perto do FC Porto mas existia a sensação de que não teríamos o tratamento justo por parte de alguns árbitros no norte, onde estava o poder do futebol português", disse.