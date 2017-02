O jogo entre o Sporting de Braga e o Benfica , que os encarnados venceram por 1-0, acabou sem qualquer detenção apesar dos incidentes ocorridos algumas horas antes da partida nas imediações do estádio bracarense."Não houve detenções e correu tudo muito bem, à parte aquela confusão inicial e uma outra situação com um adepto do Benfica, que foi identificado, por ter entrado no estádio com alguns objetos, mas nada de especial", referiu o subcomissário Barbosa, da PSP de Braga, em declarações à agência Lusa.Cerca de três horas antes do início do jogo, registaram-se alguns confrontos nas imediações do estádio, com adeptos do Benfica a queixarem-se de terem sido agredidos por adeptos do Sporting de Braga, tendo daí resultado alguns danos em viaturas.

Autor: Lusa