Ainda assim, a mais peculiar coima surge no segundo posto nas mais caras... tudo por causa do speaker do Estádio da Luz. Devido à sua intervenção aos 90 minutos, para proferir as palavras "Vamos todos gritar: Eu amo o Benfica", os encarnados são condenados a pagar 3825 euros. Uma multa que, refira-se, surge com esta dimensão devido à reincidência nesta prática.Por fim, nota ainda para outras duas multas aplicadas: uma pelo cântico "filho da p***" na direção do guarda-redes do V. Guimarães (383 euros) e outra, também de 383 euros, por entrada e permanência no hall de acesso ao balneário visitado de elementos do Benfica que não estavam autorizados para tal (David Tomé Machado e Alexandre Carvalheiro).