Uma equipa muito semelhante à habitual, apesar do Borussia Dortmund partir como favorito. Mesmo assim, o treinador, de 43 anos, não quis facilitar



Assim, frente ao modesto Sportfreund Lotte, se as condições climatéricas o tivessem permitido, o Borussia Dortmund iria apresentar: Bürki; Piszczek, Durm, Bartra e Schmelzer; Weigl, Raphael Guerreiro, Castro e Kagawa; Aubameyang e Reus.



O mau tempo que esta terça-feira se abateu sobre a região de Lotte levou a que o encontro entre a equipa local, o Sportfreund Lotte, do terceiro escalão do futebol germânico, e o Borussia Dortmund, adversário do Benfica nos oitavos de final da Liga dos Campeões, fosse adiado, desconhecendo-se ainda a data em que será disputado.A decisão tomada pela equipa de arbitragem minutos antes do início do encontro, permitiu conhecer o onze que o técnico Thomas Tuchel iria apresentar na partida relativa aos quartos-de-final da Taça da Alemanha.

