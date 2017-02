É uma constatação que se foi afirmando ao longo da época, apesar de o Benfica ostentar a Taça de Portugal e a Supertaça. O Sporting apresenta-se hoje (20h30) como favorito no dérbi da Luz, perante um rival que já largou demasiados pontos nesta fase regular do campeonato e que só por milagre chegará ao título. Ao contrário dos leões, que já garantiram o 2º lugar, bastando-lhes vencer um jogo nas duas últimas jornadas para continuarem a depender de si próprios no braço de ferro com o líder invicto FC Porto.

Vai ser também a estreia de Hugo Canela num dérbi como treinador principal dos verdes e brancos: "É sempre um jogo especial e vai ser espetacular. Vamos encontrar uma forte oposição e ter de estar na máxima força para vencer. Isso dá-nos bastante ânimo e desafia-nos."

Em declarações ao sporting.pt, o técnico leonino analisou o Benfica: "É uma equipa muito disciplinada, com uma identidade muito própria e que raramente sai do seu registo. Consegue estar sempre na luta pelo resultado. Vai-nos obrigar a estar concentrados durante os 60 minutos." Paulo Moreno acredita O pivô do Benfica, Paulo Moreno, está, no entanto, disposto a contrariar o poderio do adversário: "É um jogo especial claro, é um dérbi, e mais especial ainda por ser em casa. O Sporting é uma equipa com jogadores de muita qualidade e é preciso estarmos muito concentrados e fazermos um grande jogo para vencermos o Sporting. Vamo-nos bater da melhor maneira possível para poder ganhar o jogo e encurtar a distância."

Autor: Alexandre Reis