O Sporting recebeu e venceu o Benfica este domingo no Multiusos de Odivelas, por 3-2, na 13.ª e penúltima jornada da 1.ª fase do campeonato de futsal feminino.



As águias lideraram no ‘placard’ por duas vezes, com golos de Rafaela Pato e Janice, mas as leoas conseguiram sempre empatar, primeiro por intermédio de Jéssica e depois por Cátia Morgado.





