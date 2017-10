- O início da partida está agendado para as 19h30.

30'. Tiago Rocha devolve a vantagem ao Sporting.29'. João Silva marca mais um neste encontro.28'. Os leões voltam aos golos por Tiago Rocha.26'. Seabra recupera a bola e serve Davide Carvalho. Empata o Benfica na Luz.25'. Timeout para o Sporting.25'. O Benfica marca de novo, por Davide Carvalho.24'. Belone Moreira reduz num livre de 7 metros.23'. Timeout para o Benfica.21'. Cartão amarelo para Pedro Rocha.21'. Bela jogada do Sporting, finalizada por Pedro Portela.20' Cartão amarelo para Pedro Valdés.19'. Carlos Carneiro não perdoa e faz o17'. Mais um golo para cada lado, por Edmilson e Belone.16'. João Silva volta a marcar na partida e reduz a desvantagem do Benfica.15'. Frankis amplia para os leões.14'. O Sporting vira o jogo! Marcaram Nikcevic e Portela.13'. Carlos Carneiro atira num livre de 7 metros... mas Figueira defende!13'. Cartão amarelo para João Silva.12'. Contra-ataque encarnado e novo golo. Foi Pedro Seabra.10'. João Silva repõe a igualdade.9'. O benfiquista Ricardo Pesqueira vê o cartão amarelo.8'. Sporting na frente, marcou Tiago Rocha.8' Sucedem-se os golos no dérbi! Belone Moreira acerta de livre direto.6'. Responde o Benfica, por João Silva.5'. Frankis Carol assina o primeiro na Luz.1'. O primeiro remate pertence a Carlos Carneiro, mas Hugo Figueira opõe-se bem.- Respeita-se agora um minuto de silêncio pelas vítimas dos incêndios em Portugal.- Tudo a postos na Luz para o início da partida!---------------------------------------------------------------------------- Dia de jogo grande na Luz. O Benfica recebe o Sporting na sétima jornada do campeonato nacional, num dérbi que vai decidir a liderança da classificação.- Águias e leões estão empatados com 18 pontos (o ABC tem 19), sendo que os encarnados têm menos um jogo disputado.- Carlos Resende, treinador do Benfica referiu na antevisão à BTV que a eliminação europeia já é passado: "Já fizemos o nosso luto desportivo e a partir de agora vamos trabalhar, com toda a responsabilidade, para vencer o dérbi e proporcionar um excelente espetáculo. Os campeões pouco demoram a levantar-se. A equipa está motivada e de cabeça erguida".- Por seu lado, Hugo Canela, treinador do Sporting, também está confiante, agora que o seu plantel tem mais jogadores recuperados: "O dérbi é um jogo diferente, no capítulo da motivação não iremos ter problemas. Vai ser uma boa luta, queremos sair vitoriosos. Estamos a tentar corrigir os erros do último jogo [derrota na Champions com o Montpellier], para ver se conseguimos ser mais assertivos no ataque. Ao jogar em casa do nosso rival vamos ter de entrar muito focados e concentrados para conseguir sair da Luz com uma vitória".