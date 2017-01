Continuar a ler





Já com presença assegurada na segunda fase do campeonato nacional de juniores, Sporting e Benfica defrontam-se esta quarta-feira, às 19 horas, em Alcochete, em jogo em atraso da 21ª e penúltima jornada. Além de Sporting e Benfica, também a Académica já garantiu a qualificação na Zona Sul, faltando definir o quarto apurado: Belenenses ou U. Leiria.

90'+2 - Pedro Álvaro cabeceia para fora na sequência de um centro da direita. Mais uma boa oportunidade desperdiçada pelo Benfica.90' - Vão jogar-se mais cinco minutos de compensação.88' - SUBSTITUIÇÃO no Benfica: ABDURAMANE SANI rende Diogo Cabral.86' - SUBSTITUIÇÃO no Benfica: FILIPE SOARES entra para o lugar de Jorge Pereira.84' - O treinador do Sporting, Tiago Fernandes, recebe também ordem de expulsão devido a protestos.84' - Cartão AMARELO a Miguel Lopes.82' - Cartão AMARELO a Douglas Aurélio.80' - Livre cobrado por Miguel Luís... para as mãos de Daniel Azevedo.79' - Cartão AMARELO a Diogo Pinto.77' - Cartão AMARELO a Bruno Paz.76' - Cartão AMARELO a Tiago Dias.75' - SUBSTITUIÇÃO no Benfica: DIOGO PINTO rende Bruno Lourenço.74' - Na resposta, Bruno Lourenço surge na cara de Luís Maximiano e acaba por fazer falta sobre o guarda-redes.73' - Pedro Marques tenta um desvio com o calcanhar frente a Daniel Azevedo, mas o guardião encarnado estava atento e evita o golo.71' - Cartão AMARELO a Miguel Luís.70' - Em vantagem numérica, o Benfica vai intensificando a pressão sobre o último reduto leonino, mas a ineficácia dos avançados encarnados permite ao Sporting segurar a vantagem.69' - Bruno Lourenço trabalha bem sobre a direita da área e remata de pé esquerdo para mais uma defesa segura do guardião sportinguista.66' - Mesaque Djú e David Tavares não conseguem aproveitar um excelente centro da direita e a bola acaba nas mãos de Luís Maximiano.65' - SUBSTITUIÇÃO no Sporting: Abdu Conté dá lugar a JOÃO RICCIULI.64' - SUBSTITUIÇÃO no Sporting: JEFFERSON ENCADA rende Jovane Cabral.62' - Livre direto de Gedson Fernandes, com a bola a sair ligeiramente ao lado do poste direito da baliza de Luís Maximiano.60' -direto a Thierry Correia, na sequência de uma entrada dura sobre Bruno Lourenço. O avançado do Benfica fica caído no relvado e precisa de ser assistido pela equipa médica.58' - Boa iniciativa de Mesaque Djú pela direita mas Bruno Paz afasta a bola. Depois, na insistência, é Tiago Dias quem dispara de pé esquerdo mas ao lado.56' - Excelente intervenção de Luís Maximiano, a sair aos pés de Mesaque Djú e a evitar o empate.55' - SUBSTITUIÇÃO no Sporting: Rafael Leão sai para a entrada de DOUGLAS AURÉLIO.53' - Daniel Azevedo obrigado a sair da sua área para travar uma tentativa de contra-ataque do Sporting.52' - Tiago Dias tenta o remate de longe, de pé esquerdo, mas a defesa leonina afasta a bola sem problemas.48' - Cartão AMARELO a Rafael Leão.45' - Perda de bola de Bruno Paz, com Mesaque Djú a falhar depois o remate de forma incrível.38' - Disparo de longe de Mesaque Djú, mas a bola sai à figura de Luís Maximiano.35' - O Benfica não conseguiu responder ao golo dos leões, que procurando gerir a vantagem.28' -. Excelente remate cruzado de, descaído sobre a esquerda da área benfiquista, após um passe de Miguel Luís. Daniel Azevedo nada conseguiu fazer para evitar o golo inaugural.26' - Outro livre cobrado por Jorge Pereira para a área dos leões, agora com Luís Maximiano a segurar sem dificuldades.25' - Fase de maior pressão dos encarnados, que permite criar alguns problemas à defesa da casa.23' - Mais um livre para o Benfica, desta vez com Jorge Pereira a cruzar e a defesa leonina a afastar a bola.20' - Na cobrança do livre direto, Jorge Pereira atira de pé direito mas ligeiramente por cima da barra da baliza defendida por Luís Maximiano.18' - Um pontapé de canto favorável ao Benfica acaba por gerar alguma confusão na área leonina, mas Bruno Paz afasta a bola pela linha de fundo. Na sequência de novo canto, o mesmo Bruno Paz comete falta à entrada da área, 'oferencendo' um livre muito perigoso aos encarnados.16' - Livre direto favorável ao Sporting, com Daniel Bragança a atirar por alto e longe da baliza de Daniel Azevedo.11' - Mesaque Djú entra na área leonina pela esquerda mas demora muito tempo e acaba mesmo por fazer falta.10' - Jogo muito disputado a meio-campo... a oportunidade criada por Miguel Luís logo a abrir foi a exceção até ao momento.1' - Miguel Luís surge sem oposição na área benfiquista mas dispara ao lado do poste direito.Luís Maximiano, Thierry Correia, Miguel Lopes, Tiago Djaló, Abdu Conté (cap.), Daniel Bragança, Jovane Cabral, Miguel Luís, Pedro Marques, Bruno Paz e Rafael Leão.Diogo Sousa, João Ricciuli, Jefferson Encada, Tomás Silva, Nuno Moreira, Elves Baldé e Douglas AurélioTiago Fernandes.Daniel Azevedo (cap.), Diogo Cabral, Pedro Álvaro, Nuno Gonçalves, Ricardo Araújo, Jorge Pereira, Tiago Dias, Gedson Fernandes, Mesaque Djú, Bruno Lourenço e David Tavares.Diogo Garrido, Jorge Silva, Rodrigo Borges, Diogo Pinto, Filipe Soares, Zidane Banjaqui e Abduramane Sani.João Tralhão.Carlos Cabral (Algarve) é o, sendo auxiliado por Pedro Sancho e Diogo Gomes.Quanto ao, orientado por João Tralhão, alinha com: Daniel Azevedo, Diogo Cabral, Pedro Álvaro, Nuno Gonçalves, Ricardo Araújo, Jorge Pereira, Tiago Dias, Gedson Fernandes, Mesaque Djú, Bruno Lourenço, David Tavares.Já há equipa oficial dopara o jogo desta noite. Tiago Fernandes aposta em Luís Maximiano, Thierry Correia, Miguel Lopes, Djaló, Abdu Conté, Daniel Bragança, Jovane, Miguel Luís, Pedro Marques, Bruno Paz e Rafael Leão.A última vez que as duas equipas se encontraram, a 14 de outubro passado, os leões impuseram-se por 2-0 no Seixal. Pedro Marques e Miguel Luís fizeram os golos do Sporting, que vem de duas vitórias seguidas - também ganhou em maio, na fase de apuramento do campeão de 2015/16, por 3-1, em Alcochete.Os leões, líderes com 11 pontos de vantagem sobre as águias (e um jogo a menos do que o rival), vão tentar manter a invencibilidade no campeonato – em 20 jogos, consentiram apenas um empate, no reduto da U. Leiria.