30' - Cartão amarelo a Daniel Rodrigues.27' - Bom corte de Quaresma, a travar cruzamento perigoso do Benfica para dentro da área.23' - Diogo Almeida afasta a bola a soco, evitando que Tomás Araújo fizesse o remate.Cruzamento perigoso de Gonçalo Batalha na direita, que seguia para Joelson. Valeu a saída de Samuel Soares.18' - Cruzamento de Gerson Sousa bate na trave da baliza do SportingSporting coloca-se em vantagem no marcador depois do Benfica ter entrado melhor no jogo. O golo dos leões surge na sequência do seu primeiro ataque.7 - Penálti para o Sporting. Paulo Bernardo do Benfica jogou a bola com a mão dentro da área.3 - Sem oposição dentro da área, Fábio Sousa remata muito por cima da baliza do Sporting, após cruzamento de Gerson Sousa.Sai o Sporting.----------------Já são conhecidos os alinhamentos das duas equipas.Diogo Almeida; José Galante, Eduardo Quaresma, Rodrigo Rego, Tiago Ferreira, Daniel Rodrigues, Bruno Tavares, Umaro Baldé, Rodrigo Costa, Gonçalo Batalha e Joelson Fernandes.Marcos Felício, Rafael Fernandes, Nuno Mendes, João Daniel, Alexandre Lami, Francisco Conceição e Tiago TomásPedro CoelhoSamuel Soares; Renato Matos, Tomás Araújo, Gabriel Araújo, Montoia, Pedro Pereira, Gerson Sousa, Faman Quizera, Fábio Silva, Paulo Bernardo e Henrique Pereira.Hélder pereira, Pedro José, Francisco Falcão, Gonçalo Battista, Bruno Carregosa, Felipe Cruz e Diogo Cardoso.Luís Nascimento-----------------Bom dia. Sporting e Benfica reencontram-se na penúltima jornada do nacional de Iniciados - Série Sul, depois do triunfo dos encarnados por 3-0 a 22 de janeiro - no que subsiste até à data como única derrota dos leões.De resto, o decorrer da competição leva a que seja o Sporting o líder deste agrupamento, com um ponto de vatagem sobre o rival lisboeta, graças ao desempenho da equipa nas outras partida e, naturalmente, aos dois empates cedidos pelo Benfica nos embates frente ao Barreirense (a 1 de dezembro de 2016 e a 12 de fevereiro).Equipas prováveis (onze na última jornada):SPORTING - Diogo Almeida; João Rodrigues, Eduardo Quaresma, Nuno Mendes, Gonçalo Batalha, João Pedro Cortêz, Miguel Veríssimo, Francisco Conceição, Joelson Fernandes, Rodrigo Costa e Leandro GonçalvesBENFICA - Manuel Baldé; Renato Matos, Gonçalo Batista, Diogo Pinto, Guilherme Montóia, Gabriel Araújo, Paulo Bernardo, Famana Quizera, Filipe Cruz, Diogo Cardoso e Henrique Pereira.