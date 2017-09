Continuar a ler

Os tigres ficaram com o terceiro lugar do pódio em Lamego, ao baterem o Vitória de Guimarães por 3-2.

O Sporting bateu este domingo o Benfica por 3-1 (25-23, 23-25, 25-18 e 25-20), para conquistar a 16.ª edição do Torneio das Vindimas, em Lamego. Tratou-se do primeiro dérbi após registado o regresso dos leões à modalidade, por isso também o primeiro em 22 anos.O triunfo em Lamego vale à equipa de Alvalade o segundo troféu da pré-época, depois do alcançado a semana passada no Torneio de Santo Tirso.

Autor: Ana Paula Marques