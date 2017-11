Sporting e Benfica saíram esta quarta-feira vencedores dos respetivos encontros da oitava jornada do campeonato nacional.Os leões, que lideram a tabela, receberam e venceram o Boa Hora por 41-26. Já as águias foram ao terreno do Fafe triunfar por 37-27.Consulte a classificação

Autor: Luís Miroto Simões