Sporting e FC Porto surgem em destaque no 'The European Club Footballing Landscape', o relatório divulgado esta quinta-feira pela UEFA com vários dados relativos às contas de 2015 dos clubes do continente.

Na tabela dos 20 emblemas com maiores resultados líquidos positivos, há dois emblemas portugueses. Os leões ocupam o 13.º lugar, com lucros de 24 milhões de euros, enquanto que os dragões estão na 17.ª posição, com um resultado positivo de 20 milhões de euros.





Os dois clubes portugueses ficam muito longe do campeão dos lucros em 2015: o Liverpool, que fechou o ano com um balanço positivo de 75 milhões de euros. No caso do FC Porto, os números são claramente influenciados pelo sensacional ano de 2015 no mercado de transferências, com as vendas de Jackson Martínez, Danilo e Alex Sandro, entre muitos outros. Aliás, os dragões aparecem também com enorme destaque na lista de emblemas que mais dinheiro fizeram com transferências nesse ano, ocupando o terceiro lugar, com um total de 100 milhões de euros. À sua frente, ficaram apenas Real Madrid (111 M€) e Liverpool (104 M€). Na mesma tabela, o Benfica ocupa o 6.º lugar. Para os portistas, o mercado de transferências rendeu mais do que todas as outras fontes de receita do clube; para as águias, os 89 milhões de euros obtidos pela venda de passes representam 88 por cento do total de receitas do clube.





Autor: Sérgio Krithinas