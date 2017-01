Sporting e Benfica empataram sem golos no jogo grande da 7.ª jornada da zona Sul da 2ª fase do Campeonato Nacional de Juvenis.Com este resultado, a formação leonina mantém-se na liderança, com os mesmos 17 pontos do rival do outro lado da Segunda Circular, mas com vantagem na diferença de golos.Até esta jornada, as duas formações só tinham perdido pontos nesta segunda fase da prova frente ao Belenenses.

Autor: Cláudia Marques