Continuar a ler

Com efeito, depois da folha salarial ter descido drasticamente quando Bruno de Carvalho assumiu a liderança do clube, em 2013, na época 2015/16 registou-se uma inversão significativa, com a chegada de Jorge Jesus e um maior investimento no futebol.



Refira-se, no entanto, que esta ordem não terá necessariamente de se repetir no final da temporada. Isto porque o Sporting, através da venda e dispensa de alguns jogadores com elevados salários, como Elias ou Markovic, poupou alguns milhões em ordenados que se traduzirão no Relatório do segundo semestre desta época - altura em que poderá voltar a ser o grande com menos custos com pessoal. Com efeito, depois da folha salarial ter descido drasticamente quando Bruno de Carvalho assumiu a liderança do clube, em 2013, na época 2015/16 registou-se uma inversão significativa, com a chegada de Jorge Jesus e um maior investimento no futebol.Refira-se, no entanto, que esta ordem não terá necessariamente de se repetir no final da temporada. Isto porque o Sporting, através da venda e dispensa de alguns jogadores com elevados salários, como Elias ou Markovic, poupou alguns milhões em ordenados que se traduzirão no Relatório do segundo semestre desta época - altura em que poderá voltar a ser o grande com menos custos com pessoal.

O Benfica foi, dos três grandes, o que menos gastou em salários na primeira metade da temporada. Segundo apurou o 'Expresso' (os tricampeões ainda não divulgaram o seu Relatório e Contas), os custos com pessoal por parte dos encarnados no primeiro semestre de 2016/17 andaram na casa dos 30 milhões, o que os coloca no terceiro lugar de uma lista com FC Porto e Sporting. E se os dragões são há algum tempo o clube com os salários mais elevados, a novidade aqui passa pelo facto de os leões terem ultrapassado as águias.Segundo o Relatório e Contas do Sporting , a SAD gastou 31,6 milhões de euros com pessoal, verba que fica assim acima da do Benfica e apenas superada pela dos portistas (38,9 milhões), desde 2014/15 no topo desta contabilidade.