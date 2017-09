O Sporting reagiu à notícia da 'Sábado' sobre a decisão do juiz de impedir buscas a Luís Filipe Vieira no caso dos emails. Nuno Saraiva, diretor de comunicação do clube leonino, lembra que "existem dois casos gravíssimos no futebol português" e faz votos para "que as investigações decorram dentro da total normalidade"."Existem dois casos gravíssimos no futebol português, enquanto alguém se entretém a brincar aos castigos e a difamar o Presidente do SCP. São eles os vouchers e os e-mails! Esperamos que a notícia dada hoje pela revista Sábado seja apenas um pequeno percalço e que as investigações decorram dentro da total normalidade e que, apuradas responsabilidades, os responsáveis sejam severamente punidos. Esperemos também que ninguém se lembre de enfiar estes processos numa gaveta como aconteceu, de forma inacreditável e lamentável, com o inquérito de apoio ilegal às claques ilegais em que tudo estava absolutamente provado e fundamentado, tendo, apesar disso, ido parar a uma gaveta, já com tantos e tantos casos que, por coincidência, envolvem sempre a mesma entidade. E, sinceramente, andam mesmo a brincar aos lápis de cor...", pode ler-se no post feito por Nuno Saraiva.