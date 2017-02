Continuar a ler

O responsável pela equipa do Sporting, Carlos Silva, disse à agência Lusa que os seus atletas "desempenharam bem o seu papel, cumprindo dentro das classificações expectáveis, com atletas que se superaram nalgumas provas em termos individuais".No setor feminino, o responsável referiu que estão "com uma agradável margem de segurança", com "uma equipa muito madura que tem de fazer o seu papel bem feito". "Nos rapazes é uma equipa que está a amadurecer, mas estamos com bom indicador na primeira jornada, que dá alento para a segunda jornada, com o objetivo de também nos sagrarmos campeões", disse Carlos Silva.Apesar da desvantagem, o vice-presidente do Benfica para as modalidades, Fernando Tavares, não atira a toalha ao chão. "Face às circunstâncias, o balanço é positivo, pois tivemos a grande infelicidade de ter quatro atletas lesionados, que ainda por cima iam disputar primeiros lugares", disse Fernando Tavares.Segundo o dirigente, "se esses atletas estivessem disponíveis" o Benfica tinha "todas as condições para revalidar o título nacional" no escalão masculino.Para Fernando Tavares, o campeonato masculino não está perdido em virtude de "uma diferença muito marginal" e domingo se as coisas correrem a favor dos 'encarnados' o clube ainda pode ser campeão nacional". "Estamos na luta, mas hoje tivemos uma infelicidade muito grande com a lesão do Marcos Chuva, que fez só um salto para marcar um sexto lugar, numa prova em que podia efetivamente ganhar", sublinhou.A segunda jornada do Campeonato Nacional de Clubes em pista coberta continua no domingo em Pombal.