O Sporting empatou esta quarta-feira a 30 na visita ao reduto do Madeira SAD, em jogo da jornada 9 do campeonato nacional de andebol, ascendendo de forma provisória ao topo da classificação da prova. Com estes 2 pontos, os leões passam a somar 59, mais 2 do que o FC Porto que apenas joga no sábado, frente ao Benfica. Desta forma, a equipa de Hugo Canela fica a torcer pelo eterno rival para poder ficar no topo da tabela.Quanto ao jogo desta noite, na visita ao reduto insular, a formação leonina acabou por sentir dificuldades, num encontro no qual ao intervalo também se registava um empate (13-13). Ainda assim, refira-se que os leões chegaram a celebrar o triunfo, com o 31.º golo, mas a equipa de arbitragem anulou o remate em cima da buzina, por falta de Carlos Ruesga sobre um opositor.No plano individual, os insulares Fábio Magalhães e Daniel Santos foram os melhores marcadores, com oito e sete golos, respetivamente, ao passo que no Sporting os homens do golo foram Janko Bozovic (7), Pedro Portela e Cláudio Pedroso, estes dois últimos com seis.

Autor: Fábio Lima