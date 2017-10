Esta quarta-feira o nome de Mile Svilar foi falado em toda a Europa pelo recorde que bateu, ao tornar-se no guarda-redes mais jovem da história da Liga dos Campeões , mas acabou também por ser destaque pelo erro que conduziu ao desaire do Benfica diante do Man. United . Ora, a opção de Rui Vitória em lançar o belga foi bastante discutida, e até de Inglaterra vieram opiniões contrárias. Foi o caso de Steven Gerrard, antigo jogador do Liverpool que colocou em causa a opção do treinador encarnado."Não faço ideia do que o treinador estava a fazer. Colocar o Svilar em campo foi quase como 'queimá-lo'. Ele tem claramente muito talento, mas de modo algum está pronto para jogar na Liga dos Campeões", atirou o antigo jogador inglês, durante a sua análise ao canal BT Sport.

Autor: Fábio Lima