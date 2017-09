Continuar a ler

No final do encontro, o treinador do Basileia voltou desde já o pensamento para o duelo com os encarnados. "O Benfica será um jogo completamente diferente, para o qual vamos agora preparar-nos", adiantou Raphaël Wicky, que vinha de quatro jogos sem ganhar no campeonato (dois empates e duas derrotas).



O Benfica, que se estreou na Liga dos Campeões com uma derrota por 2-1 na receção ao CSKA Moscovo, visita o Basileia na próxima quarta-feira, para 2.ª jornada de uma prova em que os campeões suíços arrancaram também com uma derrota, por 3-0, no terreno do Manchester United, de José Mourinho. No final do encontro, o treinador do Basileia voltou desde já o pensamento para o duelo com os encarnados. "O Benfica será um jogo completamente diferente, para o qual vamos agora preparar-nos", adiantou Raphaël Wicky, que vinha de quatro jogos sem ganhar no campeonato (dois empates e duas derrotas).O Benfica, que se estreou na Liga dos Campeões com uma derrota por 2-1 na receção ao CSKA Moscovo, visita o Basileia na próxima quarta-feira, para 2.ª jornada de uma prova em que os campeões suíços arrancaram também com uma derrota, por 3-0, no terreno do Manchester United, de José Mourinho.

O Basileia, próximo adversário do Benfica na Liga dos Campeões - os encarnados deslocam-se à Suíça na quarta-feira -, venceu este sábado o Zurique, por 1-0, igualando provisoriamente o seu rival no 2.º lugar do campeonato helvético, à 9.ª jornada.O avançado camaronês Dimitri Oberlin (62') apontou o único golo do desafio, que valeu apenas o segundo triunfo ao Basileia nos últimos sete jogos oficiais. Com este resultado, o Basileia soma agora os mesmos 14 pontos do Zurique, a três do Young Boys, que visita este domingo o Sion, quinto classificado.

Autor: Lusa