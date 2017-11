Continuar a ler

Com um remate fora da área, o médio da Costa do Marfim Sereso Dié (57') colocou os anfitriões na frente, mas, aos 80, o avançado camaronês Jean Pierre Nsamé, que tinha saído do banco aos 64', igualou com um toque de calcanhar, depois de se intrometer entre um defesa e o guarda-redes.



O Basileia, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, falhou este domingo a aproximação ao líder do campeonato suíço, o Young Boys, ao empatar 1-1 com estes em casa.A sete pontos do rival, só o triunfo lhe permitia reduzir a diferença, mas os pupilos de Raphaël Wicky, em semana para esquecer, não foram além de um empate.

Autor: Lusa