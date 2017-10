O Basileia, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, empatou este sábado a zero no terreno do Grasshoppers e pode terminar a 10.ª jornada da Liga suiça a oito pontos da liderança.Com este nulo, o Basileia, que venceu as últimas oito edições da competição, passou a somar 15 pontos, no 2.º lugar, e colocou-se a cinco do Young Boys, líder, que domingo recebe o St. Gallen.O Basileia é adversário do Benfica no Grupo A da Liga dos Campeões e na última quarta-feira goleou os encarnados por 5-0, naquela que passou a ser a derrota mais pesada do emblema lisboeta na era Champions.

Autor: Lusa