Na próxima terça-feira, o Basileia, segundo classificado do Grupo A da Liga dos Campeões com 6 pontos, recebe o CSKA Moscovo, que soma 3. Já o Benfica, que continua à procura dos primeiros pontos na prova, desloca-se a Old Trafford, onde vai enfrentar o Manchester United, líder com um pleno de vitórias, à entrada para a 4.ª jornada.



O Basileia, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, empatou este sábado sem golos no reduto do Zurique, em partida da 13.º jornada da Liga suiça.Com este empate, o atual campeão suíço, segundo classificado com 22 pontos, pode ficar a sete do líder Young Boys, que recebe o Sion este domingo.