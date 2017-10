O Basileia, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, subiu este sábado ao segundo lugar do campeonato suíço, provisoriamente, e aproximou-se do líder Young Boys - cinco pontos separam as duas equipas - ao golear por 4-0 no estádio do Lugano, em jogo da 11.ª jornada.O octocampeão helvético beneficiou da derrota sofrida também este sábado pelo Young Boys em Lausana, por 2-1, para reduzir para cinco pontos o atraso para o comandante, depois do triunfo em Lugano, consumado com golos de Petretta (19 minutos), Ajeti (39'), Elyounoussi (74') e Itten (85').O Basileia, que goleou o Benfica por 5-0 na segunda ronda do grupo A da Liga dos Campeões, ocupa o segundo lugar do agrupamento, em igualdade pontual com o CSKA Moscovo, ambos a três pontos do líder Manchester United e com três de vantagem sobre a equipa lisboeta, último classificado.

Autor: Lusa