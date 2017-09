Continuar a ler

Dada a impossibilidade de seguir no Benfica, que não se mostrou interessado na continuidade da atleta, Susana Costa pode encontrar em Alvalade o apoio de que precisa para continuar a sua carreira internacional. Foi 9ª nos Jogos Olímpicos no Rio e este ano no Mundial em Londres bateu o máximo pessoal no triplo por um centímetro na qualificação com 14,35 metros, sendo 11ª na final.Caso se confirme o ingresso da ainda triplista do Benfica no rival da 2ª Circular, o Sporting passa a ter nas suas fileiras as duas melhores atletas no triplo salto.Mas não será na Nave do Jamor que Susana Costa irá continuar a treinar. O nosso jornal confirmou que a antiga atleta de João Ganço (que mantém no seu grupo de trabalho os saltadores Paulo Conceição e Tiago Pereira) irá mudar-se para a Maia, passando a ser orientada por José Barros.Esta mudança também se deveu ao facto de Susana Costa querer frequentar o curso de treino desportivo no ISMAI. Vai ser aluna do 1º ano numa instituição de ensino onde José Barros é professor há 26 anos. Trata-se de um passo importante na carreira de Susana Costa que não descura o seu futuro profissional.No grupo de trabalho de José Barros, que foi diretor técnico nacional no mandato de Fernando Mota, Susana Costa vai contar com outro sportinguista, o saltador em comprimento Bruno Costa, que em 2016 conseguiu 7,78 metros, e que esteve praticamente inativo em 2017 devido a uma lesão.Como habitualmente, o período de transferências no atletismo nacional decorre na segunda quinzena de outubro, aí se saberá se Susana ruma a Alvalade.