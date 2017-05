Susana Torres ficou conhecida dos portugueses quando Éder revelou que era a sua ‘mental coach’, após a final do Europeu. Depois disso, passou a ser muito requisitada por diversos atletas... e não só. No futebol, conta com jogadores da Liga NOS, bem como de Inglaterra, Itália e França. Mas também trabalha com Ricardo Santos, um dos melhores golfistas portugueses da atualidade, e Renato Pita, piloto de ralis. Em entrevista concedida aem agosto, explicou que baseia o trabalho em programação neurolinguística, conceito criado nos anos 70 por Richard Bandler e John Grinder. "Normalmente, só preciso de 10 minutos para convencer os jogadores mais céticos", garantiu.