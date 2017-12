Continuar a ler

Vasco Fernandes abriu o marcador de cabeça no Bonfim

Mile Svilar saiu lesionado do lance do primeiro golo do V. Setúbal, esta sexta-feira, no jogo da Taça da Liga. O jovem guarda-redes do Benfica teve mesmo de ser substituído, dando lugar a Bruno Varela.Svilar bateu com a cabeça no poste direito da baliza, após ter desviado a bola da baliza no cabeceamento de Gonçalo Paciência, mas sem sucesso, já que Vasco Fernandes conseguiu marcar na recarga.