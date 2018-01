Mile Svilar passou a ser o guarda-redes mais jovem a estrear-se na Liga dos Campeões, depois de ter jogado com 18 anos e 52 dias diante do Manchester United. O belga bateu Iker Casillas e, no clássico do Dragão, o espanhol deu-lhe os parabéns pela passagem de testemunho. "Tive a sorte de conhecê-lo o mês passado. Jogámos frente ao FC Porto, conversámos e trocámos de camisolas. Deu-me os parabéns pelo facto de ter ficado com o recorde dele e disse que tenho um futuro brilhante. É bom ouvir isto de alguém assim", sublinhou, em declarações à ‘Gazet van Antwerpen’.O guardião contratado pelo Benfica ao Anderlecht no verão não escondeu também o fascínio que sempre teve pelo agora rival portista: "Casillas é o meu ídolo desde muito jovem."

Sobre a mudança para Portugal, Svilar, que conta com 9 jogos pelas águias, assumiu não estar arrependido. "Estou muito orgulhoso da decisão que tomei. Foi fácil. Depois de uma semana ou duas, já me tinha adaptado. No início, é normal haver algum receio pela forma como és aceite no grupo mas, tanto os jogadores, como a equipa técnica e os adeptos receberam-me de braços abertos", explicou.

O camisa 1, que vive com os pais perto do Caixa Futebol Campus, lançou depois um olhar às contas do título e assumiu que tudo é possível. "O Sporting e o FC Porto ainda vão jogar entre si. Nós temos ainda também de defrontar o FC Porto e de ir a casa do Sporting. Está tudo em aberto. Conseguimos encostar-nos ao Sporting e o FC Porto é líder mas queremos o primeiro lugar o mais rápido possível", reiterou o atual suplente de Bruno Varela. O belga deixou ainda claro que quer afirmar-se de águia ao peito e que não lhe chega a Supertaça conquistada no início de 2017/18. A ideia é celebrar muito mais: "O Benfica é uma equipa que luta por todos os títulos em Portugal e espero ganhar tudo o que seja possível."







Autor: Flávio Miguel Silva