Svilar deverá manter a titularidade na receção ao Feirense, na sexta-feira. Aliás, ao que tudo indica, esta aposta veio para ficar e Rui Vitória tem vindo a manifestar vários sinais de confiança no guarda-redes belga, que, recentemente, considerou tratar-se do "ideal" para este momento.

O jovem era visto como terceira escolha para defender as redes das águias, mas depressa conquistou espaço no onze. Uma aposta que veio para ficar, depois de ter sido opção na Taça de Portugal, frente ao Olhanense, e na Liga dos Campeões, diante do Manchester United. Na recente assembleia geral, Luís Filipe Vieira chegou a afirmar que a baliza estaria entregue, em breve, a "um jovem de 18 anos".

