Continuar a ler

Os jogos com o Manchester United vão ficar para sempre na memória de Svilar por terem representado a estreia na Champions, mas também pelos dois golos sofridos de forma pouco habitual. Contudo, tal não abalou o belga: "Depois do primeiro jogo senti enorme confiança do treinador e quero agradecer-lhe por isso", frisou à Viasport, televisão norueguesa, prometendo "dar tudo" pelo Benfica.Recorde-se que José Mourinho já fez saber junto de responsáveis do Benfica que estará atento ao jovem guarda-redes