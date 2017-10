Depois do autogolo do Estádio da Luz, Mile Svilar voltou a ver o seu nome entrar na sua ficha por novo golo na própria baliza, ainda que desta feita o lance tenha sido mais de infelicidade do que de erro do belga. Após a partida de Old Trafford, o jovem, de 18 anos, admite que fica um sabor amargo."Claro que tem um sentimento agridoce. Muitas emoções em qualquer coisa como uns 20 minutos... Não podia fazer nada. Foi pena... Não tinha nada a fazer no lance e acabou por ser um autogolo...", admitiu o guardião das águias, que se mostrou encantado pela experiência de jogar no chamado Teatro dos Sonhos."Apreciei imenso, durante todo o jogo. Na minha idade é especial jogar aqui, com uns adeptos do Benfica a serem fantástico. Foi muito bom, só é pena não termos vencido. Jogámos muito bem, de uma forma excelente e espero que possamos continuar desta forma na Liga e na Champions", finalizou.

Autor: Fábio Lima