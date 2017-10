Está decidido. Apesar de ter nascido na Bélgica, Svilar escolheu representar a seleção principal da Sérvia, uma possibilidade que lhe é conferida pelo facto de o seu pai, Ratko, ter nascido na antiga Jugoslávia. O jovem estava a ser disputado pelas duas federações, mas acabou por escolher a Sérvia por entender que aí terá melhor hipótese de evoluir... como titular.



Ao que Record apurou, esta é uma tomada de posição do jovem que, apesar de não ser oficial, dificilmente conhecerá recuo, até porque o camisola 1 das águias mostra-se convencido pelo projeto sérvio e, acima de tudo, pela promessa de já poder marcar no Mundial da Rússia, quando ainda terá tenros 18 anos.

Continuar a ler

As conversações entre o guardião, o seu empresário e o pai decorrem há algum tempo, mas intensificaram-se nos últimos dias com a intervenção de Zoran Filipovic, antigo avançado do Benfica que está ligado à federação da Sérvia. Pela Bélgica, Svilar considera que teria mais dificuldades em afirmar-se, dada a forte concorrência de Courtois (Chelsea) e Mignolet (Liverpool). Aliás, pelos diabos vermelhos, a possibilidade de ir ao Mundial’2018 nem sequer foi colocada.

Diabos já esperam a decisão

Johan Boskamp, selecionador dos sub-19 da Bélgica, parece resignado. "Se quiser jogar pela Sérvia está no seu direito. Liguei ao pai mais de 10 vezes e não atendeu", afirmou, ao ‘Voetbalnieuws’.